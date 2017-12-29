Автослесарю с Тайваня откусили яичко во время секса

Житель Тайваня во время секса с супругой лишился правого яичка. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, 51-летний мужчина по имени Ван понес потери из-за того, что его 49-летняя супруга Хсие чересчур увлеклась процессом и в порыве страсти лишила мужа части тела.

Прибывших домой к семейной паре врачей встретил сам пострадавший, державший в руках миску для риса, в которой и находилась откушенная тестикула. Его жена, по утверждению медиков, в это время кричала «Я откусила яичко случайно!»

Вана доставили в больницу, где остановили кровотечение и зашили мошонку, однако возвращать яичко на место побоялись, поскольку это могло привести к заражению крови. «Мы были обеспокоены тем, что он не сможет восстановить надлежащую функцию своего яичка, что могло бы привести к бесплодию», — заявил врач, который занимался пострадавшим.

Известно, что Ван работает слесарем в автомастерской, а с Хсие живет долгие годы, они воспитывают двоих детей. Также сообщается, что супруга пострадавшего страдает психическим заболеванием, что, возможно, и послужило причиной случившегося.

11 декабря сообщалось, что жительница шотландского Эдинбурга оторвала яичко знакомому после того, как он отказался принимать участие в групповом сексе.

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