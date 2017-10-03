Боснийский футболист лишился яичка в результате травмы

Видео: ETVIDEO / YouTube

Защитник боснийского футбольного клуба «Зриньски» Марин Галич получил травму в матче Кубка страны со «Слогой». Видео появилось на YouTube-канале ETVIDEO.

В борьбе за мяч соперник неумышленно нанес Галичу сильный удар ногой в область паха. Спортсмен упал и какое-то время оставался на газоне. Ему оказали помощь, он продолжил встречу. «Слога» одержала победу со счетом 1:0.

После окончания матча Галичу стало хуже, его госпитализировали. В результате операции футболисту удалили яичко. По информации боснийских СМИ, его жизни и дальнейшей спортивной карьере ничего не угрожает.