Бывший футболист «Арсенала» оказался инфицирован ВИЧ

У бывшего защитника лондонского клуба «Арсенал» Эммануэля Эбуэ нашли ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщат Goal Turkey.

По информации издания, у врачей появились подозрения на этот диагноз после того, как защитник провалил медицинское обследование перед подписанием контракта с кипрским клубом АЕЛ. 34-летний футболист прошел повторную проверку на ВИЧ, в результате которой в крови Эбуэ был обнаружен вирус иммунодефицита человека.

Раннее агент ивуарийца Текин Беринчи заявил, что Эбуэ нуждается в медицинской помощи, не уточнив, о каком заболевании идет речь: «Это правда, Эммануэль столкнулся с проблемами со здоровьем. Он поедет в Англию, и там посмотрим, насколько все серьезно».

C 2005 по 2011 год футболист выступал за лондонский «Арсенал». В составе английского клуба он провел 215 матчей, забил 10 мячей и выиграл Кубок страны. В марте 2016 года Эбуэ приостановил карьеру, разорвав контракт с «Сандерлендом».

