Американцы установили рекорд неблагодарности

Официальные представители службы доставки UPS сообщили, что в принятый в США Национальный день возврата (National Returns Day), в магазины будет возвращено до 1,4 миллиона рождественских подарков, сообщает Footwear News.

В этот раз День возврата приходится на 3 января 2018 года. Согласно местной практике, подарки вручают с чеком. В случае если презенты не понравились или не подошли, их можно вернуть и получить деньги. Показатель возврата увеличится на 8 процентов сравнительно с 2016 годом и станет рекордным в истории National Returns Day.

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Как отметил коммерческий директор UPS Алан Гершенхорн, возвраты проводятся как в офлайновые универмаги, так и в интернет-магазины. В 2017 году UPS ввел специальное бесплатное приложение, облегчающее возврат для интернет-магазинов.

«Программы возврата — проявление лояльности к клиенту, и в настоящее время — неотъемлемая часть любой успешной программы интернет-торговли. Службы доставки всегда рады поддержать любые инновации в сфере торговли и помочь в возврате», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян показала в своем Instagram подарки, полученные от мужа на Рождество. В коробке находились игрушка фирмы Walt Disney, носки adidas, наушники Apple, подарочные карты Netflix и Amazon, а также сертификаты на акции этих компаний. Эксперты оценили стоимость полученных Кардашьян акций в сумму около 300 тысяч долларов.

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