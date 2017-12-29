Голливудские актеры поздравили газету «Копейский рабочий»

Редакция газеты «Копейский рабочий» опубликовала серию снимков, на которых голливудские актеры держат в руках печатный номер издания. Об этом говорится на его сайте.

«На Новый год редакция, кроме поздравлений, получила фотографии Николь Кидман и Уилла Смита. Николь — "рекордсменка", она фотографировалась с нашей газетой уже четыре раза, а для Уилла это первая фотосессия», — рассказала главный редактор газеты Анна Викалюк.

Снимки в редакцию с 2013 года присылает уроженка Копейска Маргарита Сушкевич. Несколько лет назад женщина уехала в США и вышла замуж за американского продюсера Джека Тьюксбери (Jack Tewksbury).

Ранее в руках с «Копейским рабочим» также снимались Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун, Пенелопа Круз, Колин Фаррелл и Мэтт Леблан, в этом году — Дастин Хоффман, Мэтт Деймон и Чарли Ханнэм.

В редакции порадовались, что новогодняя традиция стала не просто приятным подарком, но и эффективным инструментом продвижения региональной газеты за пределы Копейска.

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