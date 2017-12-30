Журналист из Баку захотел убивать детей как собак за русский язык и покаялся

Журналист из Баку Хафиз Ахмедов спровоцировал скандал среди пользователей Facebook, высказавшись против того, чтобы дети из азербайджанских семей говорили на русском языке. Об этом пишет Minval.az.

Портал приводит скриншот поста Ахмедова, в котором тот жалуется на демографический взрыв, из-за которого в Баку «не пошевельнешься от количества детей». «Кому нужны эти внуки Андроника? Кому нужны эти правнуки Деникина? 90 процентов "азербайджанских" детей начинают разговаривать на русском языке. Типа они вырастут и станут азербайджанцами? Нужно дать им российские паспорта и изгнать из страны всей семьей», — написал журналист.

В конце он добавил, что с трудом сдерживается при виде детей, не знающих азербайджанский язык. «Хочу проломить им головы, как собакам», — признался Ахмедов.

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Вскоре он удалил публикацию, однако несколько пользователей, возмутившихся его словами, распространили скриншот поста. «Я не просто не буду его блокировать, я сделаю все, чтобы эту тварь, именующую себя журналистом, растерзало общество, за чистоту языка которого он якобы хочет бороться», — написала у себя на странице спортивная журналистка Фарида Расулова.

После этого Ахмедов опубликовал пост, в котором принес извинения родителям за свое высказывание. «Наши дети — это мост между нашим прошлым и будущим», — отметил он. В Minval.az покаяние журналиста сочли однобоким, поскольку в нем он не извинился перед русскоязычными гражданами Азербайджана.

Государственным языком в республике является азербайджанский. Русский язык не имеет в стране официального статуса, но на нем свободно говорят около трети жителей.

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