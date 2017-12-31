Накануне митингов оппозиции власти запретили интернет и сообщения SMS в ДРК

Власти Демократической Республики Конго из соображений «государственной безопасности» распорядились отключить интернет и заблокировать пересылку SMS-сообщений в преддверии антиправительственных демонстраций в стране. Об этом сообщает портал Actualite.

На воскресенье запланированы масштабные акции оппозиции, которая хочет призвать президента не идти на изменения Конституции государства, чтобы остаться на третий срок. Решение о снятии ограничений к информации власти должны принять 1 января.

Интернет и SMS-переписку власти Демократической Республики Конго запрещают не в первый раз. Подобный запрет действовал в 2015 году, когда рассматривался новый закон о выборах.

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