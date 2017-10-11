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Женщину в Конго приговорили к изнасилованию собственным пасынком из-за рыбы

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Импровизированный суд конголезских боевиков приговорил женщину к публичному изнасилованию и смерти из-за поданного ею блюда. Об этом сообщает France24 со ссылкой на восьмиминутное видео.

Инцидент произошел в городе Луэбо (провинция Касаи) 8 апреля. К этому времени там властвовали боевики из малоизвестной группировки, объявившей о лояльности племенному повстанческому движению «Камуина Нсапу».

На кадрах видно, как на центральную площадь городка выталкивают обнаженную женщину. Главарь боевиков хватает ее за голову и говорит, что та приговорена к смерти за госизмену. После этого ее публично насилует пасынок, сын мужа от первого брака, а затем обоих убивают. По сведениям очевидцев, некоторые убийцы пили кровь своих жертв.

Как удалось узнать France24, причиной недовольства террористов послужила поданная им еда. В блюде, которым владелица ресторана решила накормить непрошеных гостей, были кусочки рыбы. А боевики во время войн не едят мясо и рыбу, не моются и не занимаются сексом.

Злоумышленников не наказали: армия Демократической республики Конго освободила город 19 апреля.

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