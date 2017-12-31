В Германии назвали причину нормализации отношений с Россией

Европа должна быть заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона улучшились, это может способствовать в том числе решению конфликта вокруг Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, пишет ТАСС.

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше. В конце концов только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия», — сказал он.

По словам Габриэля, Берлин прилагает максимум усилий для улучшения отношений между Россией и США. При этом заметил, что военное решение проблемы КНДР приведет к многочисленным жертвам. В то же время, по мнению главы МИД ФРГ, бездействие может спровоцировать у других государств повторить опыт Северной Кореи.

26 декабря Габриэль заявил, что в ближайшие годы не видит Украину членом Евросоюза.

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