Британка остановила преступника подножкой

В британском Хартфорде прохожая помогла поймать преступника, остановив его подножкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел за несколько дней до Рождества. 28-летняя Келли Болл возвращалась домой, когда увидела погоню полицейских за молодым человеком. Недолго думая, она подставила юноше подножку, тот споткнулся и упал, а затем его настигли полицейские.

Оказалось, что удиравшим от полиции парнем был 23-летний Аарон Кадман, который был уличен в хранении кокаина, грабеже, нападениях на полицию и антиобщественном поведении.

Болл призналась, что помощь правоохранителям обошлась ей в сильный ушиб на ноге. Полицейские поблагодарили девушку за оказанное содействие.

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