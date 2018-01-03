Тамада Насралла решил примерить «корону» Гондураса

Проигравший 26 ноября выборы президента Гондураса тамада, бизнесмен и телеведущий Сальвадор Насралла заявил, что готовится к собственной инаугурации. Об этом сообщают РИА Новости.

На прошедших выборах победил действующий глава государства Хуан Орландо Эрнандес. В ответ оппозиция организовала протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, в результате погибло не менее 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.

В свою очередь кандидат от оппозиции Сальвадор Насралла заявил, что готов вступить в должность главы государства. «Я приступлю к обязанностям президента Гондураса 27 января. Мы проведем торжественный акт на одном из стадионов», — сказал он.

По закону, один и тот же человек может быть единожды избран президентом на четырехлетний срок простым большинством голосов. Действующий президент Эрнандес добился права избираться дважды через Верховный суд страны. Согласно официальным данным, он набрал 42,95 процента голосов, его соперник Сальвадор Насралла — 41,42 процента.

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