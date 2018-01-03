Пантера загрызла мужчину в Обновленном труде

Пантера напала на человека в Подмосковье. Инцидент произошел вечером 2 января в поселке Обновленный труд Истринского района, сообщает РИА Новости.

По сообщению представителя правоохранительных органов, хищник загрыз мужчину насмерть.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области факт убийства человека животным был подтвержден, однако вид хищника не уточнялся. «Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30», — заявил представитель пресс-службы. Также он сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка.

По некоторым данным, пантера напала на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер ее покормить.

Ранее сообщалось, что в центре города Нижнеудинска Иркутской области на человека напал медведь. В целях обеспечения безопасности местных жителей на место оперативно прибыли экипажи патрульно-постовой службы, ГИБДД и Росгвардии. Полицейские застрелили животное. Пострадавший отделался незначительными царапинами. Каким образом лесной хищник оказался в центре города, не уточнялось.

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