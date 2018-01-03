Савченко пообещала чиновникам расплату кровью

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что украинские чиновники, пришедшие к власти на крови, ответят за свои действия. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

«Исторически правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — сказала Савченко.

Она добавила, что пока на Украине не установится справедливость, то развития страны ждать не стоит. По мнению депутата, чиновники должны ответить за свои действия, иначе те, кто придет им на смену, «будут чувствовать себя безнаказанными».

В июле Савченко в прямом эфире за 20 секунд описала политическую ситуацию в стране с помощью десятка матерных выражений. Серия роликов под общим названием «Сложные политические события простыми словами» была опубликована на сайте NewsOne.

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