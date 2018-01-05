Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны

Мужчина из Индии Прабху Рамамурти был арестован в Детройте (США) за попытку изнасиловать попутчицу во время полета рейсом авиакомпании Spirit Airlines. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел в среду. 22-летняя женщина спала в кресле, и проснулась от того, что в ее нижнем белье энергично орудовала мужская рука, при этом рубашка и штаны оказались расстегнуты. Бортпроводники в суде подтвердили, что пострадавшая «выглядела явно расстроенной и плакала».

Рамамурти заявил агентам ФБР, что сам спал, когда соседка заснула у него на коленях. Позднее он рассказал, что сумел лишь частично расстегнуть молнию на штанах женщины, и это помешало ему залезть еще глубже в ее трусы.

Мужчине, не являющемся гражданином США, предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, он помещен под стражу.

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