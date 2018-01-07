104-летнюю россиянку обобрали и оставили замерзать в Азербайджане

На западе Азербайджана нашли 104-летнюю женщину, которая замерзала на улицах города Геранбой. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает РИА Новости.

Престарелая женщина представилась гражданкой России и уроженкой Дагестана. Она рассказала, что собиралась совершить паломничество в Ирак, но ее обманули попутчицы. Они якобы украли у паломницы 200 долларов и отобрали золотые серьги.

Как сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, в данный момент личность женщины выясняется.

«В Чечню и Дагестан были направлены запросы со стороны МВД, однако там отметили, что у них нет зарегистрированных лиц с таким именем и годом рождения», — рассказал Захидов. Он также отметил, что, учитывая возраст женщины и ее несвязную речь, дознаватели пришли к мнению, что у нее есть проблемы психологического характера.

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