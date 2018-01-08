В Германии задумались о тяжелой доле канцлера

Вице-президент бундестага Томас Опперманн выступил за ограничение полномочий канцлеров двумя сроками. Об этом сообщает Welt.

«Канцлер — самая тяжелая работа в Германии», — заявил он. По словам политика, продолжительность полномочий главы кабинета министров может быть увеличена с четырех до пяти лет. При этом Опперманн считает, что после десяти лет пребывания на посту главы правительства вряд ли возможно «находить новые стимулы или реагировать на вызовы», как того требует демократия.

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Сейчас в Германии канцлер избирается бундестагом на четыре года. Количество сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать эту должность, не ограничено. Нынешний канцлер Ангела Меркель занимает этот пост уже в течение 12 лет — три срока подряд. Впервые она стала канцлером в 2005 году, затем ее переизбирали в 2009 и 2013 годах.

28 декабря прошлого года сообщалось, что около половины граждан Германии — 47 процентов — хотели бы, чтобы канцлер Меркель покинула свой пост раньше срока. При этом 36 процентов респондентов хотели бы видеть Меркель во главе немецкого правительства еще четыре года, до истечения срока ее полномочий в 2021 году.

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