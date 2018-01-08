Сто футболистов-школьников проиграли трем игрокам сборной Японии

@pilot938 / Twitter

Футболисты сборной Японии Есукэ Идэгути, Хироси Киетакэ и Хотару Ямагути провели матч против 100 игроков школьного возраста. Видео опубликовано в Twitter журналиста Евгения Коростелева.

На видео футболисты сборной разыграли мяч у своих ворот и столкнулись со схемой соперника 30-30-30-10. Профессионалы легко перешли в атаку, однако им удалось забить мяч только с третьей попытки, они обыграли детей со счетом 2:1.

Национальная команда Японии сыграет на чемпионате мира в России. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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