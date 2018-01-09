Опубликовано послание петербургского террориста

Ленинградское областное издание 47news опубликовало послание предполагаемого террориста Дмитрия Лукьяненко, устроившего взрыв в петербургском магазине «Перекресток» 27 декабря.

«Вы это всё опобликуете по всем каналам слова в слова весь текст ну а патом видите проста розгаворы у малахова или такие деверсии … на фсб, кгб и призедента будут происхадить в детских садах , школах будут гибнуть дети а вы будете за всё отвечать и для таго што-б люди знали што эта не сказка а капитальная проблематичная трагедия руси если вы думаете што с этим можно што-то поделать предпринять вы попадёте на мину каторая будет заложена в детскам саде на вашу ответственность и вазможнао она уже где та заложена и ждёт испалнения пнриказов . опобликуйте всё и без проблем вы больше не нужны можете патом найти их и отарвать им голову. найти меня не получиться…» — цитирует портал Лукьяненко (орфография и пунктуация автора оставлены без изменения).

Ранее было размещено фото бомбы. Устройство представляет собой огнетушитель с гайками, которые использовались в качестве поражающих элементов.

Отмечается, что сейчас 35-летний мужчина содержится в следственном изоляторе, но в середине января его переведут в отделение судебно-психиатрической экспертизы Городской психиатрической больницы №6.

Ранее Лукьяненко предъявили обвинение в совершении террористического акта.

В результате взрыва, прогремевшего в петербургском «Перекрестке» 27 декабря, пострадали 18 человек. Первоначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими в Кремле 28 декабря, назвал случившееся террористическим актом.

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