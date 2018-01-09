Полицейских заставили слушать «Нафиг полицию» на повторе

Неизвестные взломали полицейскую радиостанцию Данидина (Новая Зеландия) и включили на повтор композицию Fuck Tha Police («Нафиг полицию») американской группы N.W.A. Об этом сообщает TVNZ.

Как утверждает издание, песня регулярно транслировалась на полицейских радиочастотах в течение нескольких дней. Отмечается, что помимо оригинальной композиции в эфире станции также была замечена кавер-версия трека в исполнении рок-группы Rage Against the Machine.

По словам инспектора Кельвина Ллойда (Kelvin Lloyd), сотрудники полиции Данидина были осведомлены о «вторжении», но так и не смогли обнаружить виновного. «Любое вмешательство в полицейское радио — это риск для общественной безопасности. Любой, кто будет замечен в этом, столкнется с наказанием за преступление: тюремное заключение сроком до года», — пояснил он.

Fuck Tha Police — самая известная композиция комптонского рэп-коллектива N.W.A, выражающая протест против незаконных действий полиции по отношению к афроамериканцам.

В конце 2017 года хакеры взломали самую загадочную радиостанцию России «УВБ-76» и прокричали в эфире «Слава Украине!» Пользователи имиджборда «Двач» утверждают, что также звучали фразы «Раша-пидораша» и «москальская свинья».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!