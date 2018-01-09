В ГАИ сократят десять тысяч должностей

В структуре Госавтоинспекции планируют сократить десять тысяч должностей. Об этом во вторник, 9 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД пояснили, что мероприятия будут осуществляться руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей. Сокращенные сотрудники при желании смогут перейти на другие вакантные должности в органах внутренних дел.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин своим указом сократил количество сотрудников органов внутренних дел на десять тысяч человек.

С 1 октября 2016 года штат МВД России был сокращен более чем на 163 тысячи человек. Тогда предельная штатная численность органов внутренних дел достигала 904 871 человек. Отныне она будет составлять 894 871 человек.

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