Родители покончившей с собой девочки пригласили интернет-троллей на похороны

Родители покончившей с собой из-за интернет-троллей девочки из Австралии пригласили обидчиков на церемонию похорон. Об этом пишет Daily Mail.

Материалы по теме «Родители, будьте бдительны!» А вы проверяете сообщения своих детей в соцсетях?

Погибшая 14-летняя Эми Эверетт была лицом компании-производителя шляп Akubra. На протяжении ее карьеры она постоянно подвергалась буллингу (интернет-травле), и в результате 3 января девочка не выдержала давления и покончила с собой, нарисовав перед смертью рисунок с надписью «Говори, даже если голос дрожит».

Родители Эми пригласили обидчиков дочери на траурную церемонию, чтобы те «воочию увидели нанесенные ими разрушения». «Вот пример того, как нельзя использовать соцсети», — добавил отец погибшей Тик Эверетт.

В сентябре 2017 года ученые из Лондонского университета Голдсмит и университета Брунеля составили психологический портрет интернет-тролля. Они пришли к выводу, что это преимущественно склонные к самолюбованию мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

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