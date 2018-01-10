Американец повадился на свидания к лошади соседа

В американском штате Алабама фермер в своей конюшне застукала 18-летнего соседа, Дэниэля Бэннетта, во время интимных отношений с лошадью. Об этом сообщает New York Post.

По мнению владельца животного, это была явно не первая встреча Бэннета с 20-летней лошадью по кличке Полли. «Я бы сказала, что седьмая или даже десятая», — приводит издание ее слова. Женщина пояснила, что в течение месяца ее не покидало ощущение, что в конюшню ходит кто-то из посторонних.

Бэннета арестовали, он ожидает решения суда. Молодой человек сначала заявлял, что ходил к соседям, потому что очень любит лошадей и хочет завести их у себя, однако впоследствии все-таки признался в содеянном. Ему предъявили обвинения в скотоложестве и незаконном проникновении на чужую территорию.

Хозяйка лошади надеется, что ее соседа отправят на психиатрическое лечение.

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