Благотворительный фонд Максаковой ликвидирован

Благотворительный фонд оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой перестал существовать. Решение о его ликвидации вступило в силу. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кировского районного суда Астрахани.

Стороны не стали обжаловать приговор, пояснил собеседник агенства.

Исковое заявление подал Минюст в начале ноября 2017 года. В конце того же месяца суд постановил закрыть фонд и исключить данные о нем из единого государственного реестра юридических лиц.

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Максакова вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России в 2016 году на Украину. На родине ее супруг был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату. 23 марта 2017 года его застрелили в Киеве.

Как отмечает «Интерфакс», благотворительный фонд певицы был учрежден в Астрахани в 2010 году. Он был призван содействовать талантливым молодым исполнителям, сохранять и развивать культуру региона, проводить культурные мероприятия.

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