Максакова отвергла версию о причастности Кремля к убийству Вороненкова

Певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова считает несостоятельной версию о причастности Кремля к убийству ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила во время программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1», цитаты приводит РИА Новости.

«Я всегда говорила, кто Кремль не имеет никакого отношения. [Президенту России Владимиру] Путину это было совершено не нужно и неинтересно», — заявила она.

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Заказчиком преступления, по мнению Максаковой, является ее бывший гражданский муж, вор в законе Владимир Тюрин, с которым она давно не поддерживает связь. «То, что вам кажется версией — это не домыслы и не версии, это то, что уже доказано следствием и передано в суд, поэтому с этим вам придется как-то мириться», — подчеркнула она. Мотивы, которыми он руководствовался, — это, по ее словам, «уже другие вопросы», однако «то, что Тюрин является заказчиком этого преступления — это установленный факт».

По словам Максаковой, Тюрин после расставания имел к ней неприязнь. «Он ненавидел меня и всю мою дальнейшую личную жизнь», — рассказала она. Вдова Вороненкова отметила, что она «была бы последняя, кто хотела бы верить в версию, что убийство совершил Тюрин, потому что все это неприятно — но это факт».

9 октября бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Максакова посчитала версию о том, что убийство Вороненкова заказал Тюрин, невероятной, «потому что она с ним регулярно общается, он отец двоих ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы это шок и личная трагедия».

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Версию о том, что заказчиком убийства был Тюрин, озвучил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы россиянина, опроверг причастность своего подзащитного к преступлению.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, был застрелен в Киеве 23 марта.

В конце 2016 года Вороненков вместе с супругой уехал на Украину и заявил о получении украинского гражданства. На родине он был объявлен в международный розыск по подозрению в в причастности к рейдерскому захвату.