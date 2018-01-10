На директора лицея завели дело после шуток учеников о Чечне

В отношении директора калининградского лицея №49, где ранее прошел скандальный парад субкультур со свиной головой и шутками про Чечню, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает «Новый Калининград».

По версии следствия, директор учебного учреждения Людмила Осипова заключила с родителями школьников договор о добровольных пожертвованиях, которые якобы носили принудительный характер. За 2015-2016 годы сумма взносов составила свыше 3,5 миллионов рублей.

Из этой суммы более 2,5 миллионов ушли на оплату услуг охранного предприятия, хотя деньги на это выделялись из бюджета городской администрации, уточняет издание. Следствие пришло к выводу, что Осипова собирала деньги «из личной заинтересованности».

Ранее в декабре прокуратура Калининградской области потребовала рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора лицея. Тогда поводом было мероприятие, посвященное субкультурам, «с запрещенной атрибутикой»: в частности на посвящении лицеистов заметили бутылку водки, презервативы, отрезанную свиную голову и подростков в спортивной одежде с надписью на теле «Чечня — это круто».

Осипову поддержал родительский комитет, сообщает издание. После начала проверок она попала в больницу и заявила, что ее хотят отправить в отставку из-за возраста (72 года), а также за ее независимость от администрации.

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