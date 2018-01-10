Следователь получил выговор за отказ пропустить в лифт генералов МВД

Старший следователь следственного управления подмосковного МВД получил выговор за то, что не пропустил в лифт двух генералов. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, 27 декабря 2017 года следователь ожидал служебный лифт в здании управления МВД по Московской области вместе с начальником подмосковного главка полиции Виктором Пауковым и его заместителем Виктором Ищенко. Когда лифт подъехал, сотрудник управления зашел в него первым.

В результате ему объявили выговор на основании двух пунктов статьи 5 Дисциплинарного кодекса органов внутренних дел: соблюдение субординации и уважение к сотрудникам независимо от их служебного положения.

Капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД России по Московской области, пояснила «Ленте.ру» начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова.

«Сотрудники полиции при поступлении в органы внутренних дел берут на себя ряд обязательств и ограничений, связанных с несением службы, в том числе по соблюдению дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации, который требует "соблюдать требования к служебному поведению", "соблюдать субординацию" и "проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы"», — сказала она.

В октябре 2016 года в Татарстане участкового уволили после того, как он оштрафовал инспекторов ГИБДД за непристегнутые ремни безопасности. Служебная проверка выяснила, что полицейский был заинтересован в этом, поскольку ранее инспекторы оштрафовали его самого. Кроме того, участковый не имел права привлекать к ответственности сотрудников дорожной полиции.

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