Украинское правительство рассортировало мусор по картонным коробкам в туалете

Украинское издание «Главком» опубликовало фотографию из туалета здания правительства страны, на котором изображены картонные коробки и пластиковая бутылка, использующиеся сотрудниками кабинета министров для сортировки мусора.

На коробках сделаны надписи «стекло», «пластик» и «бумага».

С 1 января 2018-го граждане Украины обязаны сортировать весь мусор по видам материалов в соответствии со статьей 32 закона Украины «Об отходах», к которой соответствующий пункт был добавлен в 2012 году.

Этот пункт соответствует двум директивам Европейского союза 1999/31/EC и 2008/98/EC, которые регулируют обращение с отходами в странах Европы. Также они предоставляют четкую последовательность действий, которые необходимо выполнять с отходами, классифицируют мусор и ставят стратегическую цель сократить количество отходов, вывозящихся на полигоны.

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