В Непале женщина задохнулась в менструационной избе

Непалка умерла от удушья дымом в менструационной избе. Об этом сообщает South China Morning Post.
Гаури Баяк была найдена мертвой в заполненной дымом менструационной избе в деревне в районе Ачхам. «Она развела огонь чтобы согреться и предположительно умерла от удушья дымом», — сообщил представитель местной полиции. Сейчас стражи порядка ждут результатов вскрытия, чтобы подтвердить причину смерти.
В индуизме существует традиция отправлять женщин в специальную менструационную избу во время критических дней — чаупади. Несколько дней женщинам нельзя касаться еды, религиозных атрибутов, коров и мужчин. Власти Непала запретили эту практику в 2005 году, но в некоторых районах страны ей продолжают следовать.
Прошлым летом в Непале сосланная в менструационную избу женщина умерла от укуса змеи. К ней по древнему обычаю не пустили врачей.