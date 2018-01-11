Боевик уничтожил ПТРК выстрелом из снайперской винтовки

Боец группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», выстрелом из снайперской винтовки уничтожил противотанковый ракетный комплекс сирийской армии. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

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Авторы уточняют, что выстрел был сделан из винтовки калибра 12,7 миллиметра с расстояния около 500 метров. Атака была совершена в районе Арбин на востоке Дамаска.

В декабре в сети появилось видео, на котором запечатлена «дуэль» между снайпером сирийских правительственных войск и боевиком исламистской группировки «Ахрар аш-Шам». На кадрах видно, как сирийский военный со снайперской винтовкой целится из укрытия в противника. В этот момент ему в голову попадает пуля, выпущенная снайпером «Ахрар аш-Шам» с другой стороны, и военный падает.

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