Тайскую актрису засудят за мелькнувшего в кадре голого парня

Тайская актриса Апиня «Сайпан» Сакуляроенсак (Apinya «Saipan» Sakuljaroensuk) может пойти под суд за случайную демонстрацию гениталий бойфренда в Instagram. Об этом сообщило местное издание Coconuts.

Девушка известна по роли камбоджийской проститутки, больной ВИЧ, в немецкой мелодраме «Тот же, но совсем другой». Она опубликовала в Instagram видео, на котором ее парень был без штанов. Скриншоты стали вирусными и разошлись по социальным сетям.

После того, как актриса узнала о шумихе, она удалила публикацию и извинилась. Сакуляроенсак утверждает, что гениталии попали на видео случайно, а сам ролик должен был появиться в секретном аккаунте.

Ее менеджер заявил прессе, что актриса чувствует себя виноватой и теперь будет внимательнее следить за своими действиями в соцсетях.

В связи с громкой историей 27-летнюю девушку вызвали на допрос в отдел по борьбе с преступностью в области технологий, поскольку произошедшее можно квалифицировать как нарушение закона о запрете публикации порнографии в публичном доступе. Актрисе может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до 60 тысяч бат (106 655 рублей).

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