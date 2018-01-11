Бывшая порнозвезда Тила Текила заявила о причастности к смерти порноактрисы Новы

Певица и бывшая порнозвезда Тила Текила заявила о причастности к смерти 20-летней актрисы фильмов для взрослых Оливии Новы. Об этом она написала в Facebook.

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Текила (настоящее имя Тхьен Тхань Тхи Нгуен) отметила, что все больше порнозвезд умирают потому, что она молится об этом. По ее словам, индустрию ждет еще больше смертей. Артистка посоветовала всем задействованным уходить из порнографии, и поблагодарила бога за то, что он услышал ее молитвы.

О кончине Новы стало известно ранее в январе. Причины смерти в настоящий момент не установлены. Незадолго до этого скончались еще несколько порнозвезд, многие из них совершили самоубийство.

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