Американская семья дважды выиграла миллион долларов в лотерею

Американская семья выиграла в лотерею миллион долларов второй раз за пять месяцев. Об этом сообщает Associated Press.

В понедельник, 8 января, организаторы лотереи «$1,000,000 Platinum Payout», которая проводится в штате Массачусетс, объявили, что победителем стал житель города Рэндольф Роберт Гудвин (Robert Goodwin).

Согласно правилам лотереи, выигранный миллион долларов выплачивается по частям в течение 20 лет. Если игрок решит забрать все деньги сразу, ему достанется лишь часть суммы. Гудвин воспользовался этим вариантом и получил 650 тысяч долларов.

В августе 2017 года его жена, Джейн Гудвин, победила в розыгрыше, который устроила компания Publishers Clearing House. Ее выигрыш также составил миллион долларов.

Гудвин планирует потратить деньги на приобретение дома в поселке для пенсионеров, который располагается в более теплом штате, где ему не потребуется расчищать снег во дворе.

В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миннесота за два года дважды выиграл в лотерею около миллиона долларов.

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