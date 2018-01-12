Родителей возмутил намек на зоофилию в детском мультфильме

Отец одного из маленьких зрителей мультсериала «Нодди» обнаружил в одной из серий неприличную сцену. Мужчина увидел намек на зоофилию в сцене с овечкой, пишет The Daily Mirror.

По словам мужчины, они с сыном завтракали и смотрели мультик по телевизору. В какой-то момент он увидел, как главный герой в синем колпаке натыкается на фермера, который совершает непонятные действия с овцой.

«Нодди наткнулся на очень тревожное событие, которое потрясет основы Тойленда».

«Это продолжалось около пяти секунд. Пять секунд этот парень делает что-то возмутительное с бедными овцами», — сказал мужчина, уточнив, что совсем не ожидал, что его сын станет свидетелем такого за поеданием утренних хлопьев.

Авторы мультсериала пока не объяснили суть сцены с фермером. Стоит отметить, что на этот эпизод уже обращал внимание другой взрослый зритель «Нодди». Микроблогер Dave J публиковал скриншот фрагмента с овечкой, но с другого ракурса, еще в октябре 2017 года. Действия фермера ему тоже не были понятны.

Персонаж Нодди придуман британской писательницей Энид Блайтон в 1940-х годах. Первые книги о его жизни вышли в послевоенное время, а позже появились экранизации.

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