Министра сельского хозяйства ИГ задержали в Турции

Турецкие силы безопасности задержали в городе Кайсери Тарика Ахмета, одного из так называемых министров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Dogan.

По сведениям агентства, вместе с ним в результате спецоперации под стражу взяли еще девять боевиков. Задержанный «министр» отвечал в «Исламском государстве» за сельскохозяйственную сферу.

В конце мая сирийские власти сообщили об уничтожении «военного министра» ИГ. Абу Мусаб аль-Масри был ликвидирован в ходе операции к востоку от Алеппо. Вместе с ним погиб целый ряд высокопоставленных боевиков.

В конце марта бойцы федеральной полиции Ирака сообщили о том, что ликвидировали министра здравоохранения группировки «Исламское государство» Саада Абу Шуейба.

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