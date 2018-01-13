В Киеве обнесли почти построенный храм

Неизвестные в Киеве обокрали и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской. Об этом в субботу, 13 января, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Преступление было совершено в ночь на 12 января. Злоумышленники украли напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Они также захватили навесные конвекторы, обогреватели и газовую колонку, которые были взяты приходом в аренду на зимний период из-за отсутствия отопления.

Храм при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины находится на стадии завершения строительства.

В информационно-просветительском отделе напомнили, что в ночь на 10 января был ограблен и осквернен храм в Одесской области. Также отмечается, что в 2017 году ни одно из 19 подобных преступлений не было раскрыто.

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