Колумбийские повстанцы переквалифицировались в отельеров

Бывшие члены повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) планируют открыть отель в деревне Ла-Гуахира, провинция Мета. Об этом сообщает BBC News.

Гостиница должна будет воспроизводить условия жизни повстанцев. Для туристов построят пластиковые хижины, покрытые пальмовыми листьями, аналогичные тем, в которых жили члены группировки, рассказал один из инициаторов проекта, экс-командир подразделения FARC Айнер Лопес.

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Будут доступны и комфортные номера: главным зданием отеля предполагается сделать нынешнюю «штаб-квартиру» FARC в Ла-Гуахира. В отеле будут подавать блюда, которые готовили для себя повстанцы (пшеничные лепешки, «партизанский рис»).

В Ла-Гуахира, поясняет BBC News, для бывших партизан создали лагерь (всего в Колумбии таких лагерей 26), который должен помочь им начать жизнь обычных граждан.

FARC вела в Колумбии вооруженную борьбу против правительства с 1964 года. В 2016-м президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер группировки Родриго Лондоньо Эчеверри подписали мирное соглашение. По нему, среди прочего, FARC должна раскрыть свои активы и выплачивать из них компенсации пострадавшим от конфликта.

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