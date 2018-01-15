Брюс Ли сразился с противником на световых мечах

YouTube-пользователь Patrick Nan переделал сцену из фильма «Кулак ярости» (1972) с Брюсом Ли, заменив оружие на световые мечи. За два дня, прошедшие после публикации видео, ролик посмотрели более 700 тысяч человек.

В комментариях пользователи сравнивают получившуюся сцену с кадрами из фильма «Звездные войны». «Это просто изумительно», — написал один из пользователей. «Брюс Ли превзошел величайших дуэлянтов, включая Вейдера», — поделился своим мнением об увиденном другой пользователь.

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