Интернет и СМИ
 
Последние новости
Российскую водку доведут до эталона
Шэрон Стоун чуть не умерла
Один из лучших ресторанов мира накормит богачей спермой трески
На Украине испытали модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Печора»
Очищенный лук в упаковке «для тупых и ленивых» вызвал насмешки в соцсетях
Жилье в России рекордно подешевело  
Вооруженный конфликт на Украине привел к эпидемии ВИЧ

Снимки самых сексуальных преступниц собрали в одном месте

Перейти в «Мою Ленту»

В сети набирает популярность Twitter-аккаунт, в котором публикуются фотографии привлекательных преступниц, сделанных во время задержания.

«Надеемся, парень внесет залог», — говорится в описании профиля.

В профиле публикуются снимки девушек, задержанных по всему миру. В каждом посте также указывается причина, по которой они попали в полицейский участок. Среди них — вождение в нетрезвом виде, драки, кражи и хулиганство.

В большинстве случаев в комментариях пользователи признаются, что девушки действительно выглядят сексуально и могли бы попробовать себя в качестве актрис в сериале «Оранжевый — хит сезона».

На Twitter @mugshawtys подписаны уже более 28 тысяч человек.

В сентябре 2017 года стало известно, что Мехи Аланте Лаки по кличке Мистер Лаки, прославившийся снимками из полицейского участка, получил рекламный контракт от модельного агентства. До этого он несколько раз был арестован, а в сети его прозвали «самым сексуальным преступником в мире».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новый претендент на звание «самого сексуального преступника в мире» стал моделью
Бывшая модель Playboy получила три года условно за троллинг голой старушки
«Самый сексуальный преступник в мире» вышел на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:56Сегодня
Диана Шурыгина обращается к Сергею Семенову

«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!»

Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
00:20Сегодня

В сети посмеялись над распродажей «подарочных» надгробий для мужчин

20:4215 января

Василий Уткин раскрыл размер своей зарплаты на «Матч ТВ»

06:3815 января

В сети вспомнили самые позорные ситуации на школьных уроках

Интернет и СМИ00:0312 января

Деньги на костях

Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал
19:2515 января

Шурыгина снова заглянула на «Пусть говорят»

00:1015 января

Обнаружен демонстрирующий детям порно вирус

16:0315 января

Ведущий детского шоу ругнулся матом в прямом эфире

Интернет и СМИ00:04 2 января

Совсем хайпанулись

В 2017 году против хайпа не устояли ни Познер, ни калмыки
13:5615 января

Агрессивный веган набросился на «мясоеда» за кражу тофу

13:0315 января

Создано приложение для поиска двойников на картинах великих художников

17:0614 января

Google объявил Путина победителем президентских выборов

Россия
«Умные люди на работу не ходят»
Почему россияне несли последние деньги в финансовые пирамиды
«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»
Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
Поклонская припомнила Ленину миллионы замученных людей
Россиянин вырвался из цыганского рабства и два месяца шел домой
Очевидцы резни в пермской школе рассказали о намерениях вооруженных подростков
Заработал предвыборный сайт Владимира Путина
Все материалы
Мир
Слава богу
Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
Бельгийцы решили озеленять парки с помощью мертвецов
Победы нет
Ради мира сирийцы уничтожают собственные города
Лавров заявил об уважении Россией границ Украины
Сверху постучали
Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом
Белые рабыни
Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
Раскрыта соблазнявшая и убивавшая стариков «черная вдова» из Франции
Все материалы
Бывший СССР
Мягко вошли
У Польши есть свои интересы в Белоруссии, и поляки готовы их продвигать
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
Порошенко пообещал Крыму и Донбассу украинский гимн
На свадьбе родственницы президента Казахстана съели полуторатонный торт
Венгрия испугалась новых планов Украины по ограничению прав нацменьшинств
В Туркмении началась охота на гадалок
Все материалы
Экономика
Имперский размах: с России потребовали царские долги
Французы хотят вернуть 53 миллиарда евро
Российские машины для президента передали ФСО
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
«АвтоВАЗ» удовлетворит прихоти президента Туркмении
«Газпром» признал «победу» Украины
Букмекер bwin запустил акцию к теннисному турниру Australian Open
Китайцы отказались от российского золота
Все материалы
Силовые структуры
Утро длинных ножей
Что стоит за кровавой резней в пермской школе
Названы две версии резни в пермской школе
Судья продажная
Сколько стоит купить приговор в России
На ножах: что известно о резне в пермской школе
В результате конфликта двух учеников пострадали 12 человек
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Уголовник в одеждах священника обманул сотрудницу Владимирского централа
В соцсетях отвергли версию нападения на школу из-за оскорбительного поста
Все материалы
Наука и техника
За что боролись
СПИД из Донбасса атаковал Украину. Эпидемия уже началась
Вооруженный конфликт на Украине привел к эпидемии ВИЧ
На колени!
Новая ядерная стратегия США угрожает России
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
США испугались секретного ядерного оружия России
Определена судьба Чернобыля
Все материалы
Спорт
Уходи и дверь закрой
Роналду рассорился с «Реалом» и хочет продаться за 100 миллионов
Дзюбу захотели получить бесплатно
Безнадега
Российские биатлонисты все проиграли. Олимпиада ждет
Бьорндален прокомментировал пропуск Олимпиады-2018
Обозначены сроки следующего боя Нурмагомедова
Нокаутировавшего Кличко британца нарекли королем стероидов
У ФИФА появились вопросы к Родченкову
Все материалы
Культура
Долорес О’Риордан«Знаешь, что из-за тебя я умерла?»
Солистка The Cranberries скончалась в возрасте 46 лет
Почувствовали домогание: в Голливуде нашли новых насильников
В домогательствах обвиняют 95-летнего Стэна Ли и россиянина Стивена Сигала
Алена Долецкая«Это же кровь из глаз!»
Алена Долецкая о пиджаке Путина, аресте Ходорковского и своей новой работе
Смерть солистки The Cranberries назвали необъяснимой
«Гомосексуалист не может быть мусульманином»
Чем рискуют женщины и геи в исламских странах
Северокорейской поп-группе предложили спеть на Олимпиаде
Актрису из «Поворота не туда» совратили в 12 лет на съемках
Все материалы
Интернет и СМИ
Диана Шурыгина обращается к Сергею Семенову«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!»
Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
В сети посмеялись над распродажей «подарочных» надгробий для мужчин
В сети вспомнили самые позорные ситуации на школьных уроках
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Обнаружен демонстрирующий детям порно вирус
Ведущий детского шоу ругнулся матом в прямом эфире
Деньги на костях
Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал
Все материалы
Ценности
Садизм какой-то
БДСМ-маски и суровые госпожи: к миланской моде встал вопрос
Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах
Одежде из цветов и фруктов предрекли совершить революцию в модной индустрии
Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге закончился скандалом
Герцогиня Кембриджская Кейт, принц Уильям, Меган МарклПришлись ко двору
Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Создатель «эщкере» накупил золотых цепей на 350 тысяч долларов
Елизавета II рассказала об опасностях ношения короны
Все материалы
Путешествия
В местах не столь отдаленных
Где разрешили отдыхать российским полицейским
Взбесившуюся пассажирку выгнали из самолета под аплодисменты
Врагу не пожелаешь
Как съездить в отпуск с детьми и выжить
Обнародованы траты россиян за границей
Колумбийские повстанцы переквалифицировались в отельеров
Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии
Российским туристам придется повременить с пляжами Египта
Все материалы
Из жизни
«Они реально боятся ехать в Россию»
История россиянки, переехавшей в американский Сиэтл
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Человек и кошка
Поляк на полгода застрял в океане с котом, лапшой и индийскими фильмами
Фото бывшей девушки Леонардо ди Каприо отказались печатать из-за полноты
Самые сексуальные водительницы грузовиков поспорили из-за титула
Американская модель лишилась ног из-за тампона с инфекцией
Рыбаки на гидроцикле утолили голод 15 тупорылых акул
Все материалы
Большой. Квадратный. Новый – «Гелик»
Все, что нужно знать про совершенно новый Mercedes-Benz G-Class прямо сейчас
9 ну очень странных аварий
Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие ввиду необычных обстоятельств
Самые продаваемые в мире машины 2017 года
Продажи кроссоверов растут, легковушек — падают, а Corolla не сдается
Энергетик
Тест-драйв первого «подогретого» электро-хэтча от BMW
Компания Infiniti продемонстрировала дизайн будущих моделей
Lexus представил суперроскошный внедорожник
В США выбрали лучшие автомобили года
Все материалы
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Суд обязал многодетную семью замуровать окна в своем доме
Москвичей превратят в вуайеристов
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
В Канаде загорелся ледяной отель
Бузова объяснила отсутствие собственного жилья
Все материалы