Хозяйка самой популярной в сети болонки рассказала о ее тяжелой работе

Хозяйка самой известной в Instagram болонки призналась, что слава далась ее питомцу не так легко. На историю обратило внимание издание The Mirror.
Болонка по кличке Лилипут работает супермоделью и набрала уже больше ста тысяч подписчиков в Instagram. Сейчас ей восемь лет, но свой путь к славе собака начала в возрасте года, когда впервые попала на выставку.
У звездной болонки есть личный диетолог, повар, гомеопат и тренер. Она сотрудничает с ведущими брендами, например, с River Island, и знаменитостями, среди которых известный синти-поп дуэт Pet Shop Boys. Собака хорошо ведет себя на съемках: не волнуется и ладит со всеми, даже незнакомыми людьми.
Ее хозяйка Мариан (Marianne) из северного Лондона признается, что, когда собиралась купить щенка, и не думала, что он станет знаменитостью. По ее словам, для этого Лилипут очень много работает. «Подписчикам может показаться, что в ее блоге появляются случайные моменты ее шикарной гламурной жизни. На самом деле, она впахивает больше, чем Бекхэмы и Кардашьяны вместе взятые», — считает она.
Лилипут знает много команд: сидеть, лежать, стоять на задних лапах, идти, дать пять одной и двумя лапами, поднять лапу и пинать мяч, а также умеет позировать для съемок и лаять до десяти.
В октябре 2017 года пользователи сети обратили внимание на профиль пса Фила в сервисе знакомств Tinder. На снимке маламут был запечатлен в бабочке, а в личной переписке предлагал понравившимся людям «почесать ему пузико».