Одежде из цветов и фруктов предрекли совершить революцию в модной индустрии

Эксперты в сфере модной индустрии считают, что производство одежды из органического сырья заменит современные способы ее создания. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил Fashion United.

Издание составило список из восьми экологических инноваций в текстиле, которые смогут совершить революцию в пошиве одежды. Первой в списке стала ткань из лотосов, похожая на нечто среднее между льном и шелком. Стебли цветка пригодны для изготовления одежды, но считаются самым редким и дорогим сырьем в мире.

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Недавно был изобретен способ экологического производства ткани из кофе. Его преимущество перед хлопком состоит в том, что такая одежда будет сохнуть вдвое быстрее. Также ученые недавно научились изготавливать эко-кожу из ананасов. Кроме того, в списке оказалось еще несколько способов создания одежды: из конопли, крапивы, бананов и яблок, из которых шьется эко-кожа нового поколения.

Последней инновацией в списке стал материал EcoVero, который позиционируется как альтернатива вискозе. Он создается из древесной целлюлозы под контролем экологов.

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