Москвич увернулся от пули и отправил стрелка в больницу

Москвич увернулся от пули и избил стрелка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом во вторник, 16 января, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Суздальская.

«В мужчину выстрелили из пистолета, но ему удалось увернуться от пули. После этого мужчина ударил злоумышленника кулаком по лицу. Стрелявшего доставили в больницу с травмами головы», — говорится в сообщении.

Нокаутировавший стрелка сам рассказал о произошедшем полицейским. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее 16 января стало известно, что темнокожая проститутка украла из квартиры москвича почти 50 миллионов рублей, сбежав через окно.

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