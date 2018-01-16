В Японии любителей ядовитой рыбы спасли сиреной

Власти включили экстренную сирену, чтобы предупредить жителей об опасности смертельного отравления рыбным деликатесом фугу. Инцидент произошел в японском городе Гамагори префектуры Айти. О происшествии сообщает Japan Times во вторник, 16 января.

Местный супермаркет продал пять упаковок с рыбой, не удалив смертельно-опасные ядовитые органы. Три проданные упаковки удалось обнаружить, но местонахождение еще двух неизвестно, сообщил представитель местной власти Кодзи Такаянаги. «Мы призываем граждан не есть рыбу фуга с помощью городской системы оповещения граждан», — сообщил он.

Фугу — знамениты зимний деликатес в Японии, блюдо готовят из нескольких видов ядовитых рыб. Некоторые части рыбы содержат вещество тетродотоксин, которое может парализовать моторные нервы и привести к остановке дыхания. По информации министерства здравоохранения Японии ежегодно несколько человек умирают от отравления фугу, десятки страдают от других нелетальных побочных эффектов.

В 2010 году в Приморье два туриста умерли, съев уху из выловленной в Японском море рыбы фугу. Смерть туристов наступила прямо на пляже, где они отдыхали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!