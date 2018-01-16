Цены на жизненно важные лекарства в России установили рекорд

Цены на жизненно важные лекарства в России в 2017 году снизились на рекордные 1,8 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор.

Больше всего подешевели лекарства из сегмента до 50 рублей — на 2,1 процента. Стоимость препаратов из категории от 50 до 500 рублей снизилась на 1,9 процента. Цены на медикаменты, стоящие свыше 500 рублей, упали на 1 процент. Уровень оптовых цен за 2017 год также снизился — на 1,5 процента.

В министерстве здравоохранения полагают, что снижение стоимости жизненно важных препаратов обусловлено госрегулированием и мониторингом цен.

В последний раз цены на эту категорию медикаментов в России падали в 2013 году — тогда снижение составило 0,6 процента. В 2016-м она росла: в сегменте до 50 рублей — на 1,6 процента, в сегменте от 50 до 500 рублей — на 1,3 процента, в категории от 500 рублей — на 0,9 процента.

Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год уже утвержден премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В этом году его расширили на 68 позиций.

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