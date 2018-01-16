Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков

Австралийский актер Хью Джекман признался, что заключил сделку с папарацци ради собственного спокойствия: он позволяет им фотографировать себя топлесс, а затем спокойно существует без присмотра журналистов. Об этом он рассказал на «Шоу Эллен Дедженерес», фрагмент опубликован на YouTube-канале программы.

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Джекман уточнил, что заключил пакт с австралийскими журналистами. На снимке он делает вид, будто бы не замечает фотографов. Он рассказал, что напрямую обратился к преследовавшим его папарацци и выяснил, что им обязательно нужны его фото топлесс. «Окей, завтра в восемь утра на пляже Бонди», — ответил Джекман.

Он также добавил, что австралийские журналисты «цивилизованные». Актер посетовал, что за день до заключения сделки он и его напарник по фильму «Величайший шоумен» Зак Эфрон тренировались в спортзале и, вероятно, могли бы стать героями вполне востребованных снимков. Но журналисты не знали об этом и упустили шанс запечатлеть «двух потеющих качков».

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