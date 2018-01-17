Ираду Зейналову отказались пустить в Молдавию

Сотрудники молдавской пограничной полиции отказались пустить в страну телеведущую Ираду Зейналову, сообщает РИА Новости.

Ведущая прилетела в международный аэропорт Кишинева 16 января рейсом из Стамбула. При проверке документов она заявила, что прибыла в Молдавию, чтобы встретиться с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально, объяснили в пресс-службе пограничной полиции.

Ведущую отправили в Россию ближайшим рейсом. Молдавские правоохранительные органы пояснили, что о запрете на въезд или депортации журналистки речи не идет.

Зейналова работает на НТВ. С осени 2016 года она ведет авторскую программу «Итоги недели». Известность она приобрела во время работы на Первом канале. С 2003 года она работала там корреспондентом, затем руководителем бюро в Великобритании и Израиле. С 2012 года вела воскресный выпуск программы «Время».

Ранее в январе спикер молдавского парламента вместо отстраненного от должности президента подписал поправки в Кодекс о телевидении и радио, запрещающие транслировать новостные и информационно-аналитические программы из России. Власти Молдавии также неоднократно запрещали российским журналистам въезд в страну.