В уральском университете обнаружили VIP-туалет в позолоте и с цитатой Софи Лорен

Туалеты для руководства Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) в Екатеринбурге оформили позолоченной лепниной и дорогой мраморной плиткой. Соответствующие фотографии разместил у себя в Facebook пользователь с ником Lex Looter.

В уборных установили мягкие пуфики с подушками, изящные светильники и картины. В женской комнате на зеркале красуется фраза итальянской актрисы Софи Лорен: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных». Есть ли эта цитата в мужском туалете, неизвестно.

«Студенты-экономисты могут приобщиться к красоте и начать привыкать к богатству. Ну, если их туда пустят, конечно. Говорят, что доступ в эту комнату имеют только ВИПы», — пишет автор поста.

Один из пользователей Facebook уточнил, что эти роскошные уборные — подарок «известного бизнесмена». Они расположены на третьем этаже вуза, где сидят проректоры. Остальные туалеты, предназначенные для студентов, а также большая часть аудиторий университета находятся в плачевном состоянии.

В комментариях к публикации сказано, что аналогичные шикарные санузлы есть и в Уральском горном институте имени Вахрушева. Они оформлены в светлых тонах и украшены мрамором.

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