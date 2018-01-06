Житель Нижнего Тагила потребовал открыть туалет для ребенка и был жестоко избит

В Нижнем Тагиле охранник кафе жестоко избил мужчину, потребовавшего открыть туалет для своего ребенка. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в одном из ресторанов быстрого питания, расположенного в культурно-развлекательном центра «Россия». Младший сын мужчины начал проситься в туалет, однако он оказался закрыт. По словам жены потерпевшего, они «стали звать кого-нибудь из работников, чтоб открыли туалет, в этот момент выбегает охранник, фамилии я его не знаю, только знаю, что зовут его Сергей Юрьевич. Он выбежал и начал крутить руки моему мужу, у которого на руках был ребенок. Я подбежала к мужу, забрала ребенка, начала кричать на охранника… Но он меня не слушал — он бил моего мужа».

На помощь мужчине могла прийти проходившая мимо компания молодых людей, однако тот уже лежал без сознания в луже крови. Пострадавшему вызвали скорую, а его супруга направилась в полицию, где, по ее словам, у нее не хотели принимать заявление, ей удалось это сделать «через знакомых».

Она также сообщила, что в больнице ее мужу сделали томограмму головы и констатировали ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Кроме того, она подчеркнула, что ее супруг не угрожал охраннику и не нападал на него, хоть и был «выпивший»: «Охраннику не угрожал, только поторопил, чтобы скорее открыл туалет, так как ребенок терпеть не будет. Не угрожал, тем более на руках у моего мужа был ребенок, а при детях он всегда ведет себя спокойно».

В полиции E1.ru сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Они также заявили, что пострадавший был доставлен в больницу в нетрезвом состоянии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!