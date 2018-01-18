Louis Vuitton останется без дизайнера

Дизайнер мужских коллекций французского дома Louis Vuitton Ким Джонс покидает компанию. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 января.

Коллекция, представленная Джонсом на Неделе моды в Париже сезона осень-зима 2018-2019, станет для модельера последней в Louis Vuitton. Кто займет место дизайнера во главе мужского направления дома, а также о дальнейших планах Джонса пока не сообщается.

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Ким Джонс — британский дизайнер. Работал художественным директором брендов McQ, Hugo Boss, Iceberg, Dunhill, сотрудничал с марками Uniqlo, Topman и Umbro. В доме Louis Vuitton Джонс был дизайнером мужских коллекций с 2011 года. Был инициатором популярной коллаборации с брендом Supreme.

В создании коллекций Том Джонс вдохновлялся искусством и культурой: так, коллекция сезона осень-зима 2017-2018 была навеяна мультикультурностью Нью-Йорка, работами фотографа Роберта Мэпплторпа и художника Энди Уорхола, а также культовым клубом конца 1970-х Studio 54.

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