Омич пришел в ужас от небрежности грузчиков аэропорта

REGIK55 ОМСК / ВКонтакте

Житель Омска снял на видео работу грузчиков тюменского аэропорта Рощино и выложил в социальную сеть «ВКонтакте». Пассажир записал, как работник воздушной гавани неаккуратно бросает багаж на ленту.

Ролик сопровождают эмоциональные комментарии. «Вообще беспредел! Как попало! А упало — ничего страшного, сейчас поднимем. Еще дальше закинь!» — возмутился автор видео. Он отметил, что если сотруднику не нравится грузить багаж, то ему стоит поискать другую работу.

В соцсетях омича поддержали другие люди, некоторые предложили ему подать в суд на аэропорт. «Лично наблюдал такую картину в Рощино, получил сломанную сумку», — пишет один из комментаторов. «Самое свинское отношение к багажу в Тюменском аэропорту! Всегда что-нибудь у сумки отломано, когда оттуда летаем!» — соглашается с автором другой пользователь.

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