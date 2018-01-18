США обвинили Россию в развале промышленности

Американская промышленность пострадала от импорта производителей углеродистой и стальной катанки (сырья для получения проволоки) из Белоруссии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Такой вывод содержится в докладе Комиссии США по международной торговле, сообщает ТАСС.

Как утверждают авторы доклада, страны-импортеры продавали в США катанку более чем на 80 процентов дешевле ее реальной стоимости.

В связи с этим Министерство торговли обязало в конце 2017 года Службу таможенного и пограничного контроля собирать пошлины с экспортеров. Для российских поставщиков ставка составит 436,80%, а отдельно для Абинского электрометаллургического завода и Новолипецкого металлургического комбината она установлена на уровне в 756,93%.

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При этом общий размер ущерба для американской промышленности не уточняется. Однако Министерство торговли США заявляет, что в 2016 году американские предприятия закупили катанку в России на сумму 32,3 миллиона долларов.

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